Frattesi, stop Roma-Inter e poi? Le probabilità sul rientro dall’infortunio

Inzaghi dovrà fare a meno di Davide Frattesi per Roma-Inter, dopo l’infortunio riscontrato in giornata. Ecco qualche informazione in più sul probabile rientro dell’italiano.

STOP – Davide Frattesi dovrà salutare il campo, e l’Inter, per qualche tempo. La notizia di giornata è il risentimento accusato alla coscia destra dal centrocampista, accertato con gli esami strumentali effettuati questa mattina presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Quel che è certo, dunque, è che l’italiano non sarà fra gli uomini a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima sfida di campionato in programma. Niente Roma-Inter per Frattesi, che dovrà stare a riposo e poi riprendere il lavoro con fisioterapia.

TEMPISTICHE – Ma quando è previsto il rientro del centrocampista? Ovviamente c’è ancora bisogno di tempo per esserne certi, ma la sensazione è che il calciatore nerazzurro non riuscirà a rimettersi perfettamente in sesto per il match contro la Salernitana del prossimo sedici febbraio. Molto più probabile vederlo nuovamente pronto per rispondere alla chiamata di Inzaghi, che sicuramente non vorrà forzarlo fisicamente, per l’importante sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Anche secondo Andrea Paventi, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, è molto più certa la presenza di Frattesi per il match europeo che proporrà San Siro il 20 febbraio.