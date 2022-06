Mkhitaryan all’Inter, colpo intelligente e oculato: upgrade notevole

Con l’arrivo di Mkhitaryan, l’Inter ha notevolmente rafforzato il proprio centrocampo. Preso un assoluto titolare come jolly. Affare da non sottovalutare

ACQUISTO INTELLIGENTE − L’Inter ha chiuso il colpo Mkhitaryan, il quale sarà annunciato prossima settimana (vedi articolo). Secondo acquisto a parametro zero del club nerazzurro dopo quello di André Onana. Si tratta di un’operazione intelligente e oculata del duo Marotta-Ausilio che va a rafforzare uno dei principali punti deboli della squadra di Simone Inzaghi: la panchina. Come ormai si è imparato a capire, oggi a calcio non si gioca più in 11 bensì in 14/15. Occorrono, dunque, delle riserve all’altezza dei titolari per poter vincere le partite. Pecca che la prima Inter di Inzaghi, purtroppo, ha avuto. L’Inter ha perso lo Scudetto anche per colpa di una panchina non altezza dell’11 titolare. In diverse partite, i nerazzurri hanno lasciato per strada dei punti proprio per delle carenze strutturali. Il Derby di ritorno col Milan, le gare contro Sassuolo, Torino e Fiorentina. Partite in cui l’Inter ha dovuto fare a meno – chi per infortunio, chi per squalifica e chi per una semplice sostituzione – di almeno uno dei tre tenori a centrocampo. Mkhitaryan, presumibilmente, per Vidal è un upgrade elevatissimo.

MKHITARYAN, COLPO TOP

UPGRADE − L’acquisto di Mkhitaryan come alter ego di Hakan Calhanoglu è di una importanza assoluta. Si parla, infatti, di uno dei centrocampisti top in Serie A, capace lo scorso anno di realizzare 13 gol e 11 assist in campionato. Probabilmente, a livello tecnico e di esperienza, il giocatore più forte della Roma di José Mourinho e assoluto titolare. Proprio su questi due ultime aspetti, Mkhitaryan non ha niente da invidiare al già forte centrocampo dell’Inter. L’upgrade è anche dato dal fatto che lo stesso armeno, ad oggi, giocherebbe titolare in quasi tutte le squadre della Serie A (comprese le big). Dunque, averlo in rosa come jolly da poter utilizzare a gara in corso o come primo sostituto di uno tre moschettieri (da non sottovalutarne la duttilità) valorizza ancor di più il suo acquisto