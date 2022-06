L’Inter pensa anche al futuro, preso un talento del 2006. Atteso a Milano

L’Inter è attiva anche sul mercato dei giovani talenti. Il club nerazzurro si è infatti assicurato un esterno mancino classe 2006 del Paris FC. Giocatore atteso a Milano settimana prossima

COLPO − L‘Inter guarda anche al futuro. Preso il giovane esterno basso mancino Kouadio. Il giocatore, classe 2006, arriva dai francesi del Paris FC. A riportarlo è l’esperto di calciomercato Gianluigi Longari tramite un tweet sul suo account ufficiale: «Colpo Inter per il futuro: in arrivo il talentuoso classe 2006 del ParisFc Yvan Kouadio. Esterno basso mancino. Potrebbe arrivare a Milano già in settimana».