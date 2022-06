Mkhitaryan, duttilità al servizio dell’Inter: nuove soluzioni per Inzaghi

Henrikh Mkhitaryan è vicinissimo all’approdo all’Inter, dopo il no alla proposta di rinnovo da parte della Roma. L’armeno porterebbe nuove soluzioni tattiche ad Inzaghi per il centrocampo e non solo

NOVITA’ – Simone Inzaghi si prepara ad accogliere Henrikh Mkhitaryan. L’armeno ha rifiutato la proposta di rinnovo della Roma e, presto, a meno di sorprese, apporrà la sua firma sul contratto che lo legherà all’Inter per le prossime stagioni. L’arrivo dell’armeno a Milano fornisce nuove soluzioni tattiche ad Inzaghi: Mkhitaryan, infatti può essere considerato sia il perfetto rincalzo di Calhanoglu, sia un ricambio per il reparto offensivo. L’armeno, infatti, all’occorrenza, può anche giocare da seconda punta a supporto dell’attaccante. Inzaghi, quindi, può sorridere: l’arrivo dell’armeno fornisce nuove soluzioni tattiche ed un calciatore dall’indubbia duttilità oltre che di esperienza. E, dopo i problemi avuti lo scorso anno, l’arrivo di un calciatore del genere può rappresentare un upgrade notevole per un reparto che, nell’ultimo campionato, si è dimostrato povero di alternative di livello ai titolari.