Inter, tanti nomi per il post-Perisic: quale il migliore per Inzaghi?

L’Inter ha salutato Ivan Perisic, che ha salutato il club nerazzurro per legarsi al Tottenham. Adesso la squadra di Inzaghi è alla ricerca di un sostituto: quale il migliore?

I NOMI – L’Inter è al lavoro per regalare ad Inzaghi una rosa completa e competitiva per l’inizio della prossima stagione. Uno dei temi caldi riguarda l’arrivo del sostituto di Ivan Perisic, che ha lasciato i nerazzurri per approdare in Premier League col Tottenham. Sono tanti i nomi fatti per la corsia sinistra nerazzurra fra cui spiccano Udogie e Cambiaso. Entrambi i profili sarebbero estremamente interessanti ed adatti al club nerazzurro, alla ricerca di calciatori giovani con del talento su cui lavorare e che possano crescere “all’ombra” di Robin Gosens, neo-padrone della corsia sinistra nerazzurra. Ma, fra i due, quale sarebbe il migliore per Inzaghi?

INTERESSANTE – Entrambi i calciatori hanno disputato una buona stagione in Serie A: Andrea Cambiaso, col Genoa, ha disputato 26 partite in Serie A partite segnando un gol e fornendo ben 4 assist. Destiny Udogie, con l’Udinese, è sceso in campo 35 volte siglando 5 gol e 3 assist in stagione. Numeri importanti per entrambi i calciatori, che certificano un avvenire interessante e del potenziale su cui lavorare. Fra i due il profilo che stuzzica maggiormente la fantasia è certamente quello di Udogie: l’esterno dell’Udinese, classe 2002, ha mostrato una crescita esponenziale ed una fisicità importante in stagione e sembra più adatto al gioco predicato da Inzaghi. Nonostante sia più giovane rispetto a Cambiaso, è sembrato più pronto a giocare a certi livelli. Il problema, però, è rappresentato dal costo: il club friulano, per lasciar partire Udogie, chiede non meno di 20 milioni, cifra al momento proibitiva per le casse nerazzurre. Più facile arrivare a Cambiaso, per cui il Genoa potrebbe accontentarsi di cifre inferiori o contropartite tecniche.