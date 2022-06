Nicolato: «Tanti giovani in Italia-Germania, Bastoni fra loro. Onore al CT!»

Paolo Nicolato, CT Italia Under 21, si è espresso su Italia-Germania con in campo diversi ragazzi proveniente dal biennio under 21, come Bastoni. I complimenti a Mancini

SPAZIO AI GIOVANI − Le parole di Nicolato in conferenza stampa sul futuro della Nazionale: «Fortunati ad avere Mancini come CT che ha coraggio. Nel gruppo di ieri contro la Germania avevamo 4-5 di questo biennio e altri del biennio scorso. Tonali, Pobega, Raspadori, Scamacca, Frattesi, Bastoni, Locatelli, e questo è il momento di gratificare il lavoro di tante persone che stanno dietro, in primis il nostro direttore Maurizio Viscidi e poi tutti gli staff, dall’Under 15 in su. Sono persone che hanno consentito a molti di questi ragazzi di fare un percorso di 50-60, a volte 90 presenze internazionali, di avere un bagaglio di esperienza».