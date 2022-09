Milan-Inter per le nuove gerarchie: perché per Inzaghi può essere il derby della rivincita

Milan-Inter sarà il derby del riscatto nerazzurro? Tra poche ore, in un San Siro sold-out, una delle sfide più attese del campionato. La vincitrice dello scudetto e la seconda classificata della scorsa stagione, prossime protagoniste in Supercoppa Italiana, si affrontano subito nel Derby di Milano per confermare o ribaltare le gerarchie in Serie A.

L’ORA DEL GIUDIZIO SI AVVICINA – Milan-Inter è il match più atteso del fine settimana in Italia. Le lancette scorrono, veloci, verso “l’ora del giudizio”. Alle 18.00 San Siro si dividerà in due esatte metà. Rossonero contro Nerazzurro. Diavolo contro Biscione. Milan contro Inter. L’eterna lotta milanese, dopo l’agguerrito finale di stagione dell’anno scorso, è più accesa che mai. Non si tratta del classico Derby di Milano, adesso in ballo c’è di più. Per l’Inter c’è il bisogno di rimarginare una ferita ancora troppo fresca. C’è la voglia di rivalsa, per dimostrare il predominio su una squadra che, qualche mese fa, con merito ma anche sfruttando qualche “regalo” di troppo, è riuscita a strapparle la vetta della Serie A. Il Milan, dal canto suo, intende mantenere salde le gerarchie, mostrando di meritare ancora lo scudetto vinto la scorsa stagione. Insomma, Milan-Inter ha tutti i presupposti giusti per essere una partita entusiasmante, che crea nei tifosi altissime aspettative. Al “Giuseppe Meazza“, infatti, è previsto il tutto esaurito, con 75 mila persone sugli spalti (vedi articolo).

Quale sarà il destino di questo Milan-Inter?

GLI ULTIMI DERBY MILANESI – Con Milan-Inter il detto “Nulla da perdere e tutto da guadagnare” non vale. Inter e Milan non possono permettersi passi falsi. E hanno, entrambe, il bisogno di vincere e di prendere o ri-prendere il dominio di Milano. L’ultimo derby tra le due squadre è stato quello giocato in Coppa Italia, ad aprile scorso, e aggiudicato dai nerazzurri per 3-0. Una vittoria netta e, soprattutto, importante. Perché ha permesso all’Inter di qualificarsi come prima finalista nella competizione, poi vinta. Tutto il contrario dell’ultimo in campionato, nel quale l’Inter, dopo aver avuto in pugno la partita, ha subìto due gol a quindici minuti dalla fine. Una sconfitta che ha accecato in campionato i nerazzurri, entrati, subito dopo, in un tunnel buio. Quando la luce è riapparsa, per l’Inter era ormai troppo tardi. Chissà quale sarà il destino di questo Milan-Inter, invece. L’augurio è che la squadra di Simone Inzaghi, desiderosa di rivincita, riesca a entrare in campo con la rabbia e lo spirto adatti ad affrontare un Milan compatto. Un ruolo importante, in questa partita, ce l’ha anche il calciomercato, finalmente chiuso, solo poche ore fa (vedi articolo). Dopo svariati rumors e trattative, il puzzle Inter c’è e i suoi pezzi combaciano tutti, ancora, alla perfezione. Milan-Inter vale la rivincita per la squadra di Inzaghi.