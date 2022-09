Milan-Inter, che voglia di derby! A San Siro è sempre tutto esaurito – CdS

È già tempo di derby in Serie A, Milan-Inter si affronteranno sabato alle 18 in una sfida già importante per lo scudetto. Come riportato dal Corriere dello Sport, come al solito la risposta di San Siro è incredibile.

TUTTO ESAURITO – È sempre tutto esaurito a San Siro, soprattutto quando c’è il derby. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, il Milan ha comunicato che saranno oltre 75mila i tifosi presenti allo stadio, di cui 10mila in arrivo dall’estero. Saranno 145 le nazionalità rappresentate. La partita, inoltre, sarà trasmessa in 150 Paesi utilizzando 20 telecamere, un drone e la Spider-cam.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti