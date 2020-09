Messi 2021? Meglio per l’Inter! Manchester City dribblato. Sogno +1

Lionel Messi Barcellona

Messi è al centro degli scenari di mercato nelle ultime settimane. Nonostante la chiara decisione di lasciare il Barcellona, l’attaccante potrebbe restare fino al 2021 (qui le ultime novità). Il ritardo di un anno nel trasferimento potrebbe favorire l’Inter e non il Manchester City

NUOVO SCENARIO – Il trasferimento di Lionel Messi dal Barcellona (al Manchester City?) sembrava ormai certo per la chiara volontà del calciatore. L’impossibilità legale di esercitare la clausola di uscita e la netta volontà dei blaugrana di non trattare l’addio e liberare il calciatore stanno cambiando gli scenari. E’ probabile infatti che a questo punto la Pulce possa restare in Spagna per poi liberarsi tra un anno a zero. L’Inter osserva.

UN ANNO CAMBIA TUTTO – Un anno al Barcellona, ma con in testa la chiara idea d’addio. I costi dell’operazione sarebbero comunque altissimi. L’argentino percepisce un ingaggio mostruoso e attualmente impossibile da sopportare per l’Inter. Superate le avversità legate al Covid-19 e chissà con qualche buon risultato sul campo, i nerazzurri potrebbero rientrare clamorosamente in gioco per il fenomeno con la 10. Il Manchester City, ormai in netta pole position per questa stagione, potrebbe vacillare, soprattutto alla luce della situazione contrattuale poco certa di Guardiola. Chi sale e chi scende: Messi resta un sogno e non un obiettivo per l’Inter, ma con un anno in più Suning potrebbe avere maggiori margini di scelta per realizzarlo.