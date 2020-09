Joao Pedro scherza su Nainggolan: “Meglio non torni”....

Joao Pedro scherza su Nainggolan: "Meglio non torni". Poi: "Non parlo"

Joao Pedro Cagliari-Sassuolo

Joao Pedro si è soffermato ai microfoni di SkySport, direttamente da Aritzo dove si sta allenando il suo Cagliari in vista della prossima stagione. L’attaccante ha parlato anche del futuro di Radja Nainggolan, ora tornato all’Inter dopo il prestito in Sardegna. Di seguito le sue dichiarazioni

INCOGNITA NINJA – Joao Pedro sul possibile ritorno del belga e le questioni di campo: «L’impatto con Di Francesco è stato importante. Ci sta dando tanto. Ruolo? Sono sempre un attaccante, ho imparato tanto in questo piccolo periodo. Futuro in rossoblu? Guardo poco o niente al mercato. Ho nella testa solo di fare bene: voglio solo fare bene e imparare nuovi concetti. Ho un lungo contratto qui. Assenza Nainggolan? Sono contento perché ci rompeva un po’ (ride, ndr.). Possiamo anche continuare così! Preferisco non dire niente a riguardo».