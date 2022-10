Lukaku, ancora tanto lavoro da fare: Bayern Monaco-Inter da sfruttare

Dopo lo spezzone di partita contro il Viktoria Plzen con tanto di gol, ieri sera Romelu Lukaku ha avuto la possibilità di mettere altri minuti nelle gambe nella gara vinta dall’Inter contro la Sampdoria. Ma mostrando tutti i – normalissimi – limiti di condizione. Martedì, contro il Bayern Monaco, un’occasione da sfruttare.

CONDIZIONE DA RECUPERARE – Lo spezzone di Inter-Sampdoria giocato ieri da Romelu Lukaku mostra ancora tutto il lavoro che c’è da fare per il recupero della sua condizione. Ingresso in campo utile per mettere preziosi minuti nelle gambe, certo, ma che ha mostrato tutti i limiti attuali del belga dopo l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo per circa due mesi. In questo la gestione dello staff medico dell’Inter è impeccabile, con un graduale rientro iniziato già contro il Viktoria Plzen (e condito anche da un gol). Ecco perché martedì, contro il Bayern Monaco, può essere l’occasione giusta per testare ulteriormente la condizione di Lukaku. Con anche tre giorni di lavoro in più nelle gambe.

NECESSARIO – Romelu Lukaku va recuperato al meglio possibile per le prossime gare. Il suo rientro, infatti, gioverebbe a tutti. Al giocatore stesso, che potrebbe presentarsi al Mondiale in una condizione accettabile per dare il suo contributo al Belgio. All’Inter e a Simone Inzaghi, chiamati a quattro gare prima della lunga sosta tra cui le due trasferte contro Juventus e Atalanta. Ma anche per Lautaro Martinez, che proprio dal rientro di Romelu Lukaku potrebbe giovare di un po’ di riposo. Lo si è visto anche ieri sera, l’argentino è uscito dopo aver come sempre dato tutto. Proprio lui – insieme a Edin Dzeko – ha trainato l’attacco dell’Inter nonostante anche un lieve affaticamento muscolare sofferto dopo la partita contro la Roma. Vedremo quale sarà la scelta del tecnico in vista della gara di martedì.