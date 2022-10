Adani: «Inter, bene col nuovo sistema ma Brozovic sarà insostituibile!»

L’Inter ha ripresa la marcia dopo un avvio di stagione deludente. I nerazzurri sono migliorati anche nel gioco. Il tutto con l’assenza di Brozovic per infortunio. Ma Adani non ha dubbi

PIÙ RISORSE − Ospite negli studi di Novantesimo Minuto, Lele Adani si è espresso sul sistema di gioco nerazzurro senza Brozovic: «L’Inter ha trovato un titolare in più che è Mkhitaryan, è un giocatore in più può portare a delle rotazioni. Sappiamo che l’Inter ha passato il turno in Champions League e quindi c’è da giocare in tutte le competizioni e andare avanti il più possibile. Brozovic sarà indispensabile, importante, secondo me insostituibile. Ma l’Inter effettivamente è tornata a giocare bene con questo nuovo sistema».