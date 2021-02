Lukaku, dopo il 5/5 contro il Milan anche il Genoa nel mirino

Dopo aver trovato il quinto gol in cinque gare consecutive (ovvero tutte quelle giocate fin qui) contro il Milan, Romelu Lukaku mette ora il Genoa nel mirino. Nelle tre partite giocate dal belga contro i rossoblu, infatti, è sempre andato in gol.

STRISCIA APERTA – Archiviato il Milan, con la sua quinta rete nel quinto derby di fila, Romelu Lukaku mette ora nel mirino il Genoa. Fin dal suo arrivo in Serie A, il belga è sempre andato in gol nelle tre sfide giocate contro i liguri. Con uno score, tra l’altro, eccezionale. Il numero 9 dell’Inter ha infatti messo a referto due reti nella partita del 21 dicembre 2019 (4-0 a San Siro), altre due reti in quella del 25 luglio (0-3 a Marassi) e una nella sfida di questa stagione giocata in trasferta. Insomma, oltre ai rossoneri, Lukaku ha anche un’altra vittima preferita.

VOGLIA DI FUGA – I gol di Romelu Lukaku contro il Genoa serviranno anche per mantenere il grande momento dopo le due vittorie in campionato contro Lazio e Milan e il +4 in classifica. Specialmente in una giornata in cui i rossoneri saranno ospiti in casa della Roma. Davide Ballardini starà sicuramente pensando a un trattamento speciale per il belga, visti anche i suoi numeri contro la squadra che allena. Sarà in grado di farcela? La risposta ci aspetta domenica alle ore 15.