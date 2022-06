Lukaku, come giocherebbe con Inzaghi? O meglio, cambierebbe il gioco?

L’Inter ha nel mirino qualche acquisto per tornare a vincere lo scudetto subito. Uno dei nomi caldi, ovviamente, è quello di Romelu Lukaku. Ma come cambierebbe il gioco dell’Inter con il ritorno del belga?

GIOCO – Simone Inzaghi quest’anno ha dato un’impronta precisa alla sua squadra: gioco palla a terra, veloce e inserimenti continui. Un gioco diverso da Antonio Conte che catalizzava il tutto su Romelu Lukaku e sulle due corsie esterne. Ecco, Lukaku, come farebbe cambiare il modo di giocare di Inzaghi in caso di ritorno a Milano? Lukaku è un giocatore fisico, abile negli spazi aperti e bravo nell’aprire spazi per i compagni (oltre che un bomber in area di rigore). Però il gioco di Lukaku è leggermente diverso da quello che propone Inzaghi. Il tecnico quest’anno ha sempre utilizzato Dzeko non come 9 puro ma una sorta di attaccante mobile che deve svariare su tutto il fronte offensivo. Anche Lautaro Martinez ha avuto un compito simile a questo e, ipotizzare che un giocatore come Lukaku cominci a farlo a 29 anni, risulta complicato. Cambierà il modo di giocare dunque? Probabile che si torni ad accentrare il gioco su di lui, ma prima serve riportarlo a Milano. Poi su questo, ci penserà Inzaghi.