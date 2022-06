Lukaku, accordo totale con l’Inter! Marotta apre a una formula – SM

Lukaku vuole a tutti i costi tornare all’Inter. Il suo avvocato ieri ha incontrato la società nerazzurra, disposta a valutare possibili prestito. Ecco tutti i dettagli riportati da Sportmediaset.

ACCORDO TOTALE – Romelu Lukaku sempre più intenzionato a tornare a Milano per vestire i colori nerazzurri. Dopo l’incontro di ieri, sul fronte Chelsea, l’Inter ha aperto anche alla possibilità di un prestito – annuale – oneroso, con possibilità di aggiungere nel tempo anche un possibile riscatto. Per quanto riguarda il giocatore, invece, la società nerazzurra gli garantirebbe un ingaggio di circa 9 milioni, che con il decreto crescita (valido per Lukaku ancora fino al 30 giugno) sarebbero 11,5 circa. Ma con il giocatore non c’è alcun problema, lui è disposto a dimezzarsi l’ingaggio pur di tornare a Milano, quindi l’accordo è praticamente totale. Dopo l’incontro, adesso la palla passa a Romelu Lukaku e al suo avvocato, Sebastian Ledure, che dovrà volare a Londra con l’obiettivo di strappare un “sì” al club inglese. Si attendono novità importanti già nei prossimi giorni.

Fonte: Sportmediaset