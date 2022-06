Milan a RedBird, cambia piano per lo stadio con l’Inter? Lo scenario – TS

Il Milan è in procinto di cambiare proprietà. I rossoneri passeranno da Elliot al fondo RedBird. Secondo Tuttosport, con la nuova priorità potrebbero cambiare i piani per il nuovo stadio, attualmente da costruire in sinergia con l’Inter

CAMBIO? – Il tema stadio sarà una delle prime questioni che RedBird, fondo neo-proprietario del Milan, dovrà affrontare nelle prossime settimane. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, la nuova proprietà subentra mentre ancora, il progetto del nuovo stadio che i rossoneri condividono con l’Inter deve ancora superare l’ultimo passo burocratico: il dibattito pubblico. Da capire, precisa il quotidiano, se questo cambio di proprietà modificherà l’approccio del club rossonero verso lo stadio da costruire con l’Inter. Le indiscrezioni che filtrano fanno pensare che RedBird proseguirà nella strada già tracciata e, anche il club nerazzurro, avrebbe ricevuto rassicurazioni in tal senso. Ma, dalla società rossonera, invitano a non fare previsioni fino all’insediamento della nuova proprietà.

