Lukaku carta Inter al rientro: situazione in attacco allarmante

Per il rientro dopo la sosta per le Nazionali, l’Inter di Simone Inzaghi ha una carta in più. Si tratta di Romelu Lukaku, arrivato in estate per essere – insieme a Lautaro Martinez – il vero e proprio perno dell’attacco nerazzurro. Servirà il belga, per registrare un’allarmante situazione in attacco.

RIENTRO FONDAMENTALE – Due settimane per recuperare il massimo della forma. Romelu Lukaku è la carta in più per l’Inter di Simone Inzaghi, che al rientro dalla sosta per le Nazionali deve necessariamente cambiare marcia. Già a partire dalla gara di San Siro contro la Roma di José Mourinho. Non è un caso che nel periodo che è rimasto fermo ai box sono arrivate le sconfitte contro Milan, Bayern Monaco e Udinese, oltre alla vittoria arrivata solo nel finale contro il Torino. Lukaku è tornato in estate per diventare – con Lautaro Martinez – il perno dell’attacco nerazzurro. Al momento è mancato, anche a causa del problema muscolare che lo ha reso indisponibile. Dopo la mancata convocazione con il Belgio avrà tutto il tempo per lavorare agli ordini di Inzaghi ad Appiano Gentile. Per tornare a essere leader in campo e nello spogliatoio.