Agoumé, vittoria con il Troyes: buon minutaggio per il centrocampista Inter

MINUTAGGIO – Importante contributo quello di Lucien Agoumé, che ha aiutato il Troyes a conquistare la vittoria in trasferta contro il Clérmont. 1-3 il risultato finale e 65 minuti in campo per il centrocampista di proprietà Inter, uscito sul punteggio di 1-2. Prosegue quindi bene la sua avventura in prestito in Ligue 1.