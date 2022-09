Colidio torna al gol dopo la squalifica: attaccante Inter decisivo per il Tigre

Facundo Colidio torna in campo con la maglia del suo Tigre dopo la squalifica e torna anche al gol: l’attaccante dell’Inter decisivo nella vittoria contro il Velez.

RITORNO CON GOL – Dopo aver saltato la sfida contro il Godoy Cruz per squalifica, Facundo Colidio è tornato in campo nella gara che ha visto il suo Tigre affrontare il Velez. Finita con una vittoria per 2 reti a 0, tra cui la sua al 22′ che ha fissato il risultato dopo il gol di apertura di Armoa. L’attaccante argentino di proprietà Inter raggiunge così quota 4 gol in 19 presenze, a cui si sommano anche 4 assist.