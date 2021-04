Lukaku a secco da due partite: Spezia-Inter occasione giusta per ripartire

Lukaku è stato uno dei trascinatori dell’Inter in questa stagione. Il numero 9 belga ha siglato 21 gol e fornito 8 assist in Serie A. Dopo due gare a digiuno, “Big Rom” è pronto a ripartire in Spezia-Inter

DIGIUNO – Lukaku sta vivendo una stagione da assoluto protagonista con la maglia dell’Inter. L’attaccante belga è uno dei trascinatori della squadra di Conte, sempre più lanciata verso lo scudetto. Il belga, però, nelle ultime due partite è rimasto a secco: stanchezza, ed una buona dose di sfortuna, sono i possibili fattori. Contro il Napoli, pur non brillando, il belga ha colpito due legni ed ha impensierito spesso la retroguardia azzurra. Adesso, la gara con lo Spezia in arrivo, rappresenta l’occasione giusta per ripartire al meglio.

RIPARTENZA – L’Inter, in questo rush finale in campionato, ha bisogno più che mai dei gol e delle giocate dei campioni in rosa: Lukaku, come dimostrato ampiamente, è uno di questi e, contro lo Spezia, dovrà far valere il suo straripante fisico. Alla conquista dello scudetto non manca molto, il traguardo è in vista. L’Inter e Conte, hanno bisogno di un Lukaku in forma in zona gol.