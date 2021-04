UEFA contro Superlega. Ceferin: «12 club cospiranti, proteggiamo il calcio»

Si è appena concluso il Congresso UEFA a Montreux, in Svizzera. Il presidente Aleksander Ceferin, in chiusura, tuona nuovamente contro la Superlega e lancia l’ennesimo messaggio ai dodici club, Inter inclusa, dopo quello di stamattina (vedi articolo).

NO RIBADITO – L’UEFA va al contrattacco. In chiusura del Congresso il presidente Aleksander Ceferin ha chiesto l’appoggio delle varie associazioni, che gliel’hanno fornito in maniera unanime. Questo il suo messaggio: «Siamo tutti uniti contro la Superlega, che è tutto tranne che super. La condanniamo in maniera forte, e ora leggo questo comunicato: le cinquantacinque associazioni membre condannano la nascita della presunta Superlega. Questo torneo chiuso va contro il concetto di Europa: unità, supporto e valori, in questo caso sportivi. Le associazioni membre si rifanno al modello europeo, fondato sulle competizioni aperte, sulla solidarietà e sulla redistribuzione delle risorse per lo sviluppo del calcio a tutti livelli. I club cospiranti non hanno capito che questo status di oggi non è stato raggiunto da soli, ma con l’apporto di tutti che hanno contribuito al successo. La competizione e il merito sportivo non si possono separare, fanno parte del gioco. L’UEFA, le sue associazioni membre e tutti quelli che amano il calcio vogliono resistere e lottare contro questa scelta. Sappiamo, a livello morale, di dover proteggere il calcio da queste persone che non sono interessate al gioco. Come mi aspettavo, questa dichiarazione è appoggiata in maniera unanime».