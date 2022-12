Lukaku, nel 2023 parte rincorsa: Lautaro Martinez e Dzeko da recuperare

Romelu Lukaku nel 2023 farà partire la sua rincorsa per raggiungere Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, i due migliori marcatori al momento dell’Inter. Il belga cercherà di tornare il principale goleador dei nerazzurri.

PARTE LA RINCORSA – Nella prima parte di stagione in cui è rimasto fuori praticamente per due mesi e mezzo, Romelu Lukaku ha messo a segno due gol con la maglia dell’Inter. Il primo contro il Lecce all’esordio in stagione. Il secondo in Champions League contro il Viktoria Plzen. Due gol in totale, un bel divario con i due migliori goleador al momento della squadra nerazzurra. Ovvero Lautaro Martinez autore in totale di otto gol (sette in campionato e uno in Champions League) e il capocannoniere nerazzurro Edin Dzeko, autore in totale di nove gol (6 in campionato e tre in Champions League).

GOL DA RITROVARE – L’obiettivo per Romelu Lukaku, ora, è quello di riuscire a tornare in campo con regolarità. Già a partire dalla sfida contro il Napoli al rientro in campionato, il 4 gennaio. Il primo passo è stato fatto, con gli 88 minuti disputati in amichevole contro la Reggina e il gol segnato. Adesso un altro step, quello contro il Sassuolo, per continuare a mettere minuti per le gambe. E poter iniziare poi, da gennaio, la sua rincorsa agli altri goleador nerazzurri. Lautaro Martinez e Dzeko sono avvisati.