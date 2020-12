L’Inter e i big match, contro il Napoli si vedrà qualcosa di nuovo?

Antonio Conte

Inter-Napoli non è una sfida banale. Oltre alle cose ovvie, gli uomini di Conte devono dimostrare di sapere affrontare un big match.

BIG MATCH ALERT – L’Inter in questa stagione ha dimostrato di avere un problema coi i match di cartello. Un fatto che va sottolineato in vista di mercoledì. La sfida col Napoli infatti indiscutibilmente lo è. Non solo, è l’ultimo di questo 2020. Assume quindi un valore particolare, assoluto: la squadra di Conte riuscirà ad affrontare la partita nel modo migliore?

RISULTATI DELUDENTI – I risultati parlano chiaro. In Serie A nei match contro le big i nerazzurri hanno pareggiato con Lazio e Atalanta e perso col Milan. Guardando in senso stretto la classifica andrebbe inserita la vittoria col Sassuolo, ma la terrei fuori dal conto. In Champions League due sconfitte col Real Madrid su due partite. Volendo lo 0-0 finale con lo Shakhtar Donetsk in un match non di prima fascia per nomi, ma per pressione sicuramente sì. Non uno score esaltante, anche guardando solo ai risultati. Ma le prestazioni sono state anche peggio.

QUALCOSA DA DIMOSTRARE – La costante è che l’Inter ha giocato partite di alti e bassi. A ondate, fisiche ed emotive. La squadra non è mai riuscita a controllare il gioco per tutta la gara, imponendosi da big. Un calo se non proprio un crollo c’è sempre stato. Subito all’inizio o a gara in corso. E spesso ha compromesso il risultato finale. Il Napoli al momento è a un solo punto dall’Inter. Lo scontro diretto ha molt0 in palio. Gli uomini di Conte dimostreranno la giusta mentalità?