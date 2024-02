Lecce-Inter, Inzaghi sceglie Sanchez e non Arnautovic! Un motivo

Lecce-Inter è la partita in programma alle ore 18 allo stadio Via del Mare e valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Inzaghi effettua molte rotazioni, alcune obbligate e altre mirate a far rifiatare i titolarissimi. La vera sorpresa è in attacco dove si vedrà Sanchez e non Arnautovic

DEFEZIONI E ROTAZIONI – Lecce-Inter è la partita valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A che si giocherà alle ore 18 allo stadio Via del Mare. La squadra di Simone Inzaghi si presenta al confronto con i salentini con diverse defezioni e assenze piuttosto pesanti: gli infortunati Marcus Thuram e Francesco Acerbi ma anche Yann Sommer che non ha smaltito l’attacco influenzale e quindi non è partito. Non al meglio anche Hakan Calhanoglu, ma il turco è regolarmente partito e sarà dunque a disposizione (anche se non dal 1′). Inzaghi guarda anche al recupero con l’Atalanta del 28 febbraio e quindi presenta un undici titolare con diverse rotazioni e la sorpresa più grande in attacco.

Lecce-Inter, in attacco al fianco di Lautaro Martinez c’è Sanchez e non Arnautovic: un motivo

Con l’assenza di Thuram e l’ottimo momento di Marko Arnautovic, reduce dal gol partita in Champions League con l’Atletico Madrid, ci si sarebbe aspettati proprio l’austriaco in coppia con Lautaro Martinez. E invece il titolare sarà Alexis Sanchez. D’altronde Inzaghi ha sempre detto di aver bisogno di tutti, soprattutto ora che la stagione entra nella sua fase decisiva con un calendario fitto e impegni sicuramente dispendiosi. Probabilmente Arnautovic avrebbe meritato la conferma ma ragionando sulla partita con l’Atalanta, in programma tra soli tre giorni, il tecnico nerazzurro preferisce calibrare il suo impiego.