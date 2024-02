Dumfries, Inzaghi premia il buon momento! Con un discorso riaperto

Dumfries si riprende la corsia destra in Lecce-Inter. L’olandese, che anche contro l’Atletico Madrid ha messo in mostra una buona condizione psico-fisica, è alla seconda titolarità consecutiva in campionato dopo quella con la Salernitana, impreziosita da un gol. Il numero 2 nerazzurro merita continuità in questo momento

BUON MOMENTO – Denzel Dumfries, dopo un periodo di appannamento dovuto a un infortunio, sta mettendo in mostra un’ottima condizione fisica. E non a caso l’olandese è stato titolare con la Salernitana e lo è anche oggi in Lecce-Inter. Simone Inzaghi contro l’Atletico Madrid ha invece scelto Matteo Darmian, che non ha brillato e proprio con l’ingresso in campo di Dumfries la marcia in più sulla corsia destra si è vista. Ora come ora il numero 2 nerazzurro merita continuità e averlo ritrovato in questo momento cruciale della stagione è fondamentale per l’Inter e per Inzaghi.

STRADA RIAPERTA – Dalle sue prestazioni dipende anche la questione rinnovo, che fino a qualche settimana fa sembrava definitivamente archiviata mentre adesso è tornata d’attualità. Dumfries sembra infatti aver abbassato le pretese avvicinandosi all’offerta dell’Inter. Ora però tocca far parlare il campo: Lecce-Inter è una sfida delicata per moltissimi motivi e tutti devono dare il loro contributo.