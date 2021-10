Lazio-Inter, per Dzeko è aria di derby. Un dato positivo con i biancocelesti

Dzeko ha affrontato la Lazio diverse volte nelle sue stagioni alla Roma e domani la sfiderà di nuovo, questa volta con la maglia dell’Inter (vedi articolo). Questi i suoi numeri nel derby capitolino.

CAPITALE – Edin Dzeko, dopo 6 stagioni trascorse nella Roma, conosce bene la rivalità con la Lazio e sa come affrontarla. Con la maglia giallorossa, il bomber bosniaco ha collezionato 12 apparizioni in campionato nella stracittadina, senza mai saltare neanche un appuntamento. In Coppa Italia le presenze sono invece 2, nella doppia semifinale del 2016/17 contro il suo attuale allenatore, Simone Inzaghi. Sono 3 le reti messe a segno contro i biancocelesti, non un bottino eccezionale per un cannoniere della sua levatura. La nota lieta è che, dal punto di vista dei risultati in Serie A, il saldo è decisamente positivo: 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. In Coppa Italia il bilancio è di 1 sconfitta e 1 vittoria (senza gol), in un doppio confronto che ha portato in finale la Lazio, poi battuta dalla Juventus.

A CACCIA DI RETI – Il primo gol contro i biancocelesti risale al derby di andata del 2015/16, il suo primo anno in Italia. Prima sfida alla Lazio e Dzeko apre subito le marcature su rigore nella vittoria per 2-0 dei giallorossi. L’ultima rete è invece del 2019/20, nel pareggio per 1-1 firmato dall’attaccante ora all’Inter e da Francesco Acerbi. La sfida di domani, oltre che per i 3 punti vitali per gli uomini di Inzaghi, sarà anche l’occasione per migliorare il suo score personale contro la Lazio, ora allenata da Maurizio Sarri. Dzeko scalda i motori e si prepara a guidare l’attacco nerazzurro nella difficile trasferta di Roma, in quello che fino a qualche mese fa era il suo stadio.