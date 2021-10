Padovan: «Inter, Inzaghi favorito per 2 ragioni! Deve vincere lo scudetto»

Inzaghi è favorito nella sfida tra la sua Inter e la Lazio di Sarri. Questa la visione sul match del giornalista Padovan, che a TMW Radio ha detto la sua sul tecnico nerazzurro.

VANTAGGI – Giancarlo Padovan ha analizzato la sfida tra Simone Inzaghi e Maurizio Sarri: «Inzaghi è il favorito per due ragioni. Ha due vantaggi. La sua Inter è la stessa di Antonio Conte dal punto di vista del modulo e non c’è nessuno che conosca la Lazio meglio di lui. Conosce i loro limiti individuali. Se a questo aggiungi la difficoltà che ha la Lazio di assuefarsi al gioco di Sarri, vedo l’Inter favorita. L’unica incognita è quella del rientro dei sudamericani. Però con Ivan Perisic può supplire. Sarei molto sorpreso se vincesse la Lazio. Sarebbe più bello il campionato, sarebbe contenta la Juventus, ma vedo un’Inter che sta andando bene. Si è innestata sul binario che già conosceva. Inzaghi è un motivatore e ai suoi giocatori lascia libertà. Vedo un’Inter favorita, deve fare la partita. La Lazio non ha un obiettivo immediato come l’Inter che vuole bissare lo scudetto».

VIA DI MEZZO – A Padovan è stato chiesto se Inzaghi possa ripercorrere le orme di Massimiliano Allegri: «Pensavo che Inzaghi potesse essere addirittura il sostituto di Allegri quando se ne andò dalla Juventus. Se ne parlò come ipotesi. Il fatto che sia approdato in una grande società come l’Inter è la conferma che lui ama le grandi sfide e vuole vincere assolutamente uno scudetto. Vuole essere competitivo anche in Europa. Ha la mentalità per le grandi occasioni. È una via di mezzo tra Conte e Allegri, è anche una persona che ritengo obiettiva. Quando analizza le sue partite, mi sembra oggettivo e realistico. Per Inzaghi è molto importante l’Inter. Quest’anno deve vincere lo scudetto se vuole essere all’altezza dell’Inter».