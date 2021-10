Lazio-Inter, dubbi in attacco: Inzaghi non si sbottona ma lancia un indizio

Lazio-Inter è la sfida in programma domani alle ore 18.00 allo stadio Olimpico di Roma. Inzaghi, alle prese con il ritorno tardivo dei sudamericani (vedi articolo), in conferenza stampa ha ovviamente preferito non sbottonarsi molto sul possibile partner di Dzeko qualora Lautaro Martinez non ce la facesse dal 1′ ma un indizio lo ha comunque lanciato

LUNGA ATTESA – Lazio-Inter, match in programma domani alle ore 18.00 e valido per l’ottava giornata di Serie A, vede ancora molte incognite per Simone Inzaghi. I sudamericani, infatti, arriveranno solo stanotte, vale a dire a pochissime ore dalla sfida dell’Olimpico. Il tecnico nerazzurro in conferenza stampa ha già escluso Arturo Vidal e Alexis Sanchez mentre ha dato qualche speranza in più per Lautaro Martinez, Joaquin Correa e Matias Vecino.

INDIZIO – Detto che l’unico attaccante al momento certo della titolarità è Edin Dzeko, continua a persistere il dubbio sul partner del bosniaco. Inzaghi in conferenza stampa, per ovvi motivi, non si è sbilanciato limitandosi ad affermare che le soluzioni alternative non mancano (QUI tutte le dichiarazioni). Tra queste la possibilità di un trequartista dietro Dzeko, presumibilmente Hakan Calhanoglu oppure Ivan Perisic nel ruolo di seconda punta. Il tecnico interista, a proposito del turco, si è lasciato andare a un commento che potrebbe essere letto come un indizio: «Lunedì con la Lettonia ha preso una brutta distorsione e in tre giorni ha fatto di tutto per essere a disposizione. Non so se giocherà dall’inizio o entrerà a gara in corso, ma sono molto contento». Quindi in caso di seconda punta, con ogni probabilità sarà Perisic il prescelto. Senza accantonare la speranza Lautaro Martinez o la sorpresa Correa.