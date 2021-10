Stankovic titolare, Oristanio subentra: vittoria in goleada per il Volendam

Stankovic è tornato titolare in Telstar-Volendam, match di Eerste Divisie, mentre Oristanio è subentrato nel secondo tempo. Netta vittoria per la squadra dei due giovani in prestito dall’Inter.

DUO NERAZZURRO – Dopo il problema fisico che l’ha tenuto lontano dal campo di gioco per diverse settimane, Filip Stankovic torna finalmente titolare. Il tecnico Wim Jonk lo sceglie per difendere i pali del Volendam nel match contro il Telstar. Ad aprire le marcature è la squadra di casa con Özgür Aktaş al 12′. Il pareggio arriva immediato e porta la firma di Ibrahim El Kadiri al 15′. Il sorpasso avviene al 21′ con Robert Mühren. Non passano neanche 2′ e Daryl van Mieghem cala il tris. Primo tempo assolutamente dominato, con Mühren che trova addirittura la doppietta per l’1-4 che porta le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa il copione non cambia e gli ospiti trovano anche la quinta rete con Jim Beers al 67′. L’altro giovane in prestito dall’Inter, Gaetano Oristanio, entra al 60′ e gioca la mezz’ora finale del match. Il Volendam vince 1-5 e sale così a 21 punti, al secondo posto in classifica.