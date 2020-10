Lazio-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non...

Lazio-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Lautaro Martinez Lazio-Inter

Lazio-Inter 1-1 di ieri ha lasciato l’amaro in bocca, visto che la vittoria era a portata di mano ed è arrivata l’ennesima rimonta. Fra i numeri da segnalare continua a esserci la tendenza sui gol subiti: anche oggi fa parte delle statistiche particolari sulla partita.

ZERO – I gol segnati da Romelu Lukaku alla Lazio, in tre partite. In carriera ha fatto peggio soltanto contro un’altra squadra, il QPR affrontato sei volte con l’Everton restando sempre a secco. 0/3 anche con la Juventus, sfidata sia con la maglia dell’Inter sia con quella del Manchester United.

