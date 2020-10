Joao Mario: il Torino si defila, resta lo Sporting Lisbona. Un nodo con l’Inter

Joao Mario Lokomotiv Mosca

Indiscrezioni e suggestioni cominciano a sovrapporsi in queste ultime ore di calciomercato. L’Inter deve chiudere almeno 4-5 operazioni in uscita. Tra queste, c’è anche Joao Mario, per cui resta solo lo Sporting Lisbona come ipotesi di trasferimento. I dettagli

VOLATA FINALE – L’Inter lavora in queste ultime ore di mercato per trovare una sistemazione a Joao Mario. Il portoghese, escluso dalla lista dei 25 per la Serie A, sembrava vicinissimo al Torino. Ma nelle ultime ore, come riporta “Sportitalia”, sarebbe spuntata l’ipotesi di un ritorno allo Sporting Lisbona, che l’aveva ceduto all’Inter (per circa 40 milioni) nel 2016. Il nodo da sciogliere per la buona riuscita dell’operazione è l’ingaggio del portoghese. Al momento, infatti, Joao Mario percepisce quasi 3 milioni netti a stagione ed è vincolato all’Inter da un contratto fino al 2022. I nerazzurri stanno cercando in tutti i modi di evitare di ritrovarsi un ulteriore esubero in rosa.

Fonte: Alfredopedulla.com