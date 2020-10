Inter, ma quando arriva Darmian? Liverani accontentato, Conte aspetta

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli

Matteo Darmian ha fatto le visite mediche con l’Inter la settimana scorsa. Si attende soltanto l’annuncio ufficiale del club nerazzurro. Ma nel frattempo l’ex Manchester United ha giocato uno spezzone nel mach di ieri tra Parma e Verona

GENTLEMEN AGREEMENT – Tra Matteo Darmian e l’Inter c’è un matrimonio già programmato. Manca solo l’annuncio ufficiale del club nerazzurro, ma la trattativa non è in dubbio. La settimana scorsa l’ex Manchester United aveva svolto le visite mediche, tornando a disposizione del Parma per la sfida di ieri contro il Verona. Tra i nerazzurri e la squadra di Fabio Liverani c’è stata una discussione diplomatica. Alla fine, il club di Steven Zhang ha deciso di accontentare il Parma lasciando Darmian a disposizione per l’ultima in magia crociata.

ATTESA – Fabio Liverani l’aveva confermato nella giornata di ieri (QUI le sue parole). Il Parma ha ottenuto la prima vittoria stagionale, con gol di Jasmin Kurtic, e Darmian ha disputato una mezz’ora utile per consolidare il risultato. Tutto è bene quel che finisce bene, verrebbe da dire. Il Parma rialza la testa e Darmian si metterà a disposizione di Antonio Conte già questa settimana, non dovendo rispondere alla convocazione in Nazionale di Roberto Mancini.