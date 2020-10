Lautaro Martinez, prosegue il magic-moment. Adesso Milan nel mirino

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Lautaro Martinez ha iniziato al meglio la nuova stagione. Con la maglia dell’Inter ha siglato tre gol in altrettante presenze. Anche con la nazionale argentina, il numero 10 nerazzurro, ha brillato. Adesso il derby, con il Milan nel mirino

INIZIO SPRINT – La stagione di Lautaro Martinez è partita al meglio Tre gol in altrettante presenze ufficiali con la maglia dell’Inter e la sensazione che il meglio deve ancora arrivare. Il “magic-moment” del numero 10 nerazzurro è proseguito anche con la nazionale argentina: Lautaro infatti, questa notte, è stato decisivo nel 2-1 con cui l’albiceleste ha sconfitto la Bolivia. Per il numero 10 nerazzurro un gol ed un assist. Al rientro in Italia, previsto per la giornata di domani, i pensieri di Lautaro andranno, inevitabilmente, verso il derby. Contro il Milan, l’argentino, dovrà confermare il suo stato di forma

CONTINUITA’ – Lautaro, nella sfida con il Milan, dovrà confermare un trend positivo che lo ha contraddistinto all’inizio di questa stagione. La continuità mostrata dall’argentino, infatti, fa ben sperare l’Inter in vista del prosieguo della stagione. Sembrano lontani, infatti, i mesi in cui “El Toro” steccava partite consecutive, forse a causa delle continue voci di mercato provenienti da Barcellona. Il numero 10 nerazzurro può definitivamente consacrarsi nel Derby di Sabato: Lautaro ha già segnato ai rossoneri ( un gol decisivo nel derby della stagione 2018/2019, ndr). La speranza dei tifosi nerazzurri è che possa ripetersi nella sfida di sabato.