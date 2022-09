Lautaro Martinez, la Champions League lo esalta: le reti contro le top

Lautaro Martinez è scenderà in campo mercoledì sera contro il Bayern Monaco. L’attaccante dell’Inter in Champions League si esalta: diverse le reti dell’argentino contro le top

TRADIZIONE – L’Inter scenderà in campo mercoledì sera contro il Bayern Monaco. In attacco, certamente, troverà posto Lautaro Martinez. L’argentino, nelle sfide di Champions League contro i top team, si esalta: sono diverse infatti le reti segnate dal numero 10 nerazzurro contro le migliori formazioni del panorama europeo. Le prime risalgono alla stagione 2019/20: in quella edizione della Champions il “Toro” siglò 5 reti di cui 3 fra Barcellona (al Camp Nou) e Borussia Dortmund. Nella stagione successiva una sola rete sempre però contro un avversario di prestigio: il Real Madrid. Nella scorsa stagione, dopo un girone anonimo, Lautaro trova la rete ad Anfield contro il Liverpool, che non evita però al club di Inzaghi l’eliminazione. Il “Toro” domani sera è chiamato a rinnovare la sua “tradizione” di gol contro le big europee: l’Inter si aggrappa all’argentino.