Barzaghi: «Inter, il Bayern Monaco terapia d’urto! No cambi di gerarchie»

Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24 da Appiano Gentile, fa il punto sull’Inter a poco meno di 48 ore dalla sfida di Champions League contro il Bayern Monaco

DIFESA – Queste le parole di Matteo Barzaghi: «Inzaghi sta pensando di fare qualche modifica, non mi aspetto cambi di gerarchie. L’Inter ha riavviato il sistema, oggi Inzaghi ed i giocatori si sono parlati prima dell’allenamento (vedi articolo). Il Bayern Monaco non è così negativo che arrivi in un momento del genere, è una terapia d’urto per cambiare registro e andare oltre quello che successo in campionato. Nell’allenamento di stamani no prove tattiche o di formazione».