Lautaro Martinez si riprende l’Inter. Ora due ex più vicini

Lautaro Martinez avvia il 2024 dell’Inter segnando il primo gol nerazzurro dell’anno. Il capitano si avvicina così a due attaccanti del passato nella classifica dei marcatori nerazzurri di tutti i tempi.

NEL SEGNO DEL TORO – L’assenza di Lautaro Martinez contro Lecce e Genoa – ultime partite del 2023 dell’Inter – si era sentita. E la sua importanza per i nerazzurri non è mai stata così lampante come al tredicesimo minuto di Inter-Verona, gara inaugurale del 2024 (qui gli highlights). Quando trasforma in gol la prima occasione della sua partita. Piegando la partita a proprio favore. E salendo a 16 gol in questa Serie A. Compiendo un ulteriore passo in avanti nella storia dell’Inter.

PER LA STORIA – Con quello di Inter-Verona, Lautaro Martinez sale a 120 gol in maglia Inter. Pertanto, si avvicina ancora di più a Christian Vieri (123 reti) e Mauro Icardi (124) nella classifica all time dei marcatori nerazzurri. Il Toro ha già vinto di più con la maglia dell’Inter rispetto ai due cannonieri citati: 5 trofei totali tra Scudetto (1), Coppa Italia (2) e Supercoppa Italiana (2). Ma è chiaro che superarli, salendo così al settimo posto tra i migliori marcatori di sempre con l’Inter, sarebbe un ulteriore incisione del nome di Lautaro Martinez nella storia nerazzurra. Con l’obiettivo successivo di scalzare anche Istvan Nyers, saldo al sesto posto con 133 reti. Con una media di 0,75 gol a partita in stagione (18 in 24 presenze) l’obiettivo è più che mai alla portata. Starà quindi al capitano dell’Inter mantenere la straordinaria continuità della prima parte di stagione.