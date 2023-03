Lautaro Martinez, quanto impiego con l’Argentina? Occhio ai ruoli

L’Argentina campione del Mondo torna in campo in questa sosta per le nazionali. E lo fa con due amichevoli, rispettivamente contro Panama e Curacao. Sfide che interessano indirettamente anche l’Inter, attenti all’impiego di Lautaro Martinez nelle due gare.

RUOLI DA VALUTARE – Lautaro Martinez è tra i convocati di Lionel Scaloni per le due amichevoli che l’Argentina dovrà affrontare contro Panama e Curacao. In casa Inter si guarderà sicuramente all’impiego dell’attaccante, vista l’importanza di averlo al massimo della forma per lo sprint finale che chiuderà la stagione. Innanzitutto, resta da capire se il Toro sarà schierato regolarmente da titolare, dopo che al Mondiale ha di fatto perso il posto da titolare a favore di Julian Alvarez. Sicuramente, trattandosi di due sfide amichevoli, Lautaro Martinez sarà in campo. Ma la speranza è che il minutaggio sia ridotto. Per riaverlo al meglio dopo la sosta.