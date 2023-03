Brambati: «Lukaku? Mai al top fisicamente! Va allenato in modo particolare»

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha commentato così la stagione di Lukaku con l’Inter

MOTIVARE – Queste le parole di Massimo Brambati: «Lukaku? Stellini mi ha detto quest’estate che era contento che il belga fosse tornato all’Inter, perché avrebbe scommesso sulle qualità del giocatore. Ma il giocatore va allenato e motivato in modo particolare e dettagliato. Il peso, l’alimentazione incidono tantissimo sugli infortuni. Lui è arrivato sovrappeso e si è fatto male al livello muscolare e non si è ripreso in breve, anzi. Non è mai stato al top fisicamente e lui è un giocatore che se pesa 95kg è una cosa e se ne pesa 105kg è un’altra».