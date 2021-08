Lautaro Martinez e le voci di mercato, il suo agente mira a far parlare

Le voci di mercato su Lautaro Martinez sono una costante. Il motivo è legato a una strategia precisa del suo agente, Alejandro Camano.

VOCI DI MERCATO – In casa Inter sono tornate le voci su una possibile cessione di Lautaro Martinez. Non esattamente una novità negli ultimi due anni. Prima era il sogno Barcellona, che apertamente voleva il numero 10 nerazzurro su richiesta di un certo Messi. Ora la situazione è leggermente differente. Ed è figlia di una strategia precisa del suo agente.

NODO RINNOVO – Le voci di mercato sull’argentino nascono in modo indiretto. La questione centrale è il rinnovo del contratto. L’agente di Lautaro sta giocando una sorta di partita a braccio di ferro con la società. Le richieste sono alte. Questione di età, ruolo nella squadra, profilo tecnico in continua crescita anche con la nazionale. Per portare avanti questa trattativa il procuratore, Alejandro Camano, non disdegna una sorta di aiuto esterno. Quindi in primo luogo parla, abbastanza spesso. E secondariamente alimenta voci su possibili compratori. Una strategia sicuramente aggressiva, ma che non deve stupire.

L’agente di Martinez è infatti anche l’agente di Hakimi. Appena quattro giorni dopo l’annuncio del trasferimento del marocchino al Psg, Camano ha detto che il suo sogno è giocare nel Real Madrid. Una dichiarazione esemplificativa: anche dopo un’operazione appena conclusa, in una big assoluta, a cifre altissime, alimenta le voci di mercato potenziali. Vuole far circolare i nomi, vuole che in ogni caso se ne parli. Infatti di Lautaro si parla. E se ne parlerà ancora e ancora. I tifosi interisti sono avvisati.