Kulusevski avvisa: «Vogliamo lo scudetto! Con Allegri imparo tanto»

Kulusevski, titolare ieri in amichevole contro il Monza dove ha anche trovato il gol del raddoppio, al termine della sfida ai microfoni di “Sportmediaset” ha parlato della voglia di riscatto della Juventus.

RISCATTO – Kulusevski parla di Massimiliano Allegri e della voglia di riscatto della Juventus: «È importante iniziare bene, abbiamo lavorato tanto questa settimana. Non è mai facile giocare l’amichevole così però abbiamo vinto. Con Allegri sto imparando davvero tanto, mi trovo bene. Voglia di riscatto? L’anno scorso non è andato come volevamo però abbiamo vinto due trofei. Quest’anno vogliamo vincere il campionato, lavoriamo per quello».