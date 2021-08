Benvenuto agosto, il mese decisivo del calciomercato

Oggi, 1° agosto, inizia ufficialmente il calciomercato. O meglio, ufficialmente è iniziato il 1° luglio, ma da oggi si comincia a fare sul serio visto. Agosto è l’ultimo mese a disposizione per chiudere le trattative. L’Inter al momento ha piazzato solo un colpo in entrata, Hakan Calhanoglu, ma è sempre al lavoro.

MESE CALDO – Ovviamente come detto questo sarà l’ultimo mese a disposizione delle squadre per completare i vari trasferimenti. Non esattamente da oggi, ma già dalla metà di agosto i team cominceranno a spicciarsi cercando di accontentare i vari allenatori accelerando i tempi di procedure. La settimana poi veramente calda, dove si fanno la maggior parte degli affari, è l’ultimissima con le ultime 24 ore che assomigliano quasi una corrida a forza delle varie trattative last minute chiuse. L’Inter al momento lavora sul fronte esterno destro da molte settimane con le squadre proprietarie dei cartellini di Nahitan Nandez, Hector Bellerin e Denzel Dumfries che non si schiodano. Cosa può convincere le società in questione (Cagliari, Arsenal, Psv)? L’evenienza di ritrovarsi in rosa, dopo il 31 agosto, un giocatore scontento e che voleva andare via. Nandez vuole l’Inter, così come Bellerin. Discorso diverso per Dumfries che è il preferito di Simone Inzaghi ma costa caro, 20 milioni di euro. Chissà se inoltrandosi nel mese di agosto però il Psv decida di cederlo in prestito per non avere un separato in casa. Il calciomercato (vedi articolo) è pronto ad entrare nel vivo.