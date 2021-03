La Danimarca di Eriksen batte Israele, lui fa il regista avanzato

Eriksen ha giocato titolare con la maglia della sua Danimarca nella sfida contro Israele. Il centrocampista dell’Inter ha fatto il regista avanzato.

PRESENZA FISSA – Eriksen con la maglia della Danimarca ha messo insieme 90 minuti e una vittoria. Il morale insomma è sempre alto, per quanto ora non gli serva la maglia rossa per stare bene visto che ha trovato la sua dimensione anche all’Inter. Partito titolare, col numero 10 e nella posizione da trequartista. Tutto come sempre.

REGISTA AVANZATO – Il numero 24 nerazzurro ha un ruolo di spicco nel gioco della sua nazionale. Il fatto che sia quarto per tocchi con 75 (dopo Hojbjerg, il regista basso, e due difensori) fa capire quanto sia centrale nella trama del ct. Ecco la mappa presa da Whoscored:

A conferma del suo ruolo di tessitore di trame i passaggi sono 65, terzo della squadra. Insomma, Eriksen ha la responsabilità di gestire i palloni subito dopo la prima costruzione. Tutti. Qualche metro più avanti. Il numero 10 è entrato attivamente nel gol del 2-0 di Wind, giocando in area di testa un pallone vagante.