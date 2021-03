Croazia, buone notizie per l’Inter: Perisic e Brozovic negativi al Coronavirus

La Croazia ieri sera con un comunicato ha reso noto la negatività di tutto il gruppo prima della partita con il Cipro, buone notizie per l’Inter e in particolare Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

BUONE NOTIZIE – Dalla Croazia arrivano buone notizie per L’Inter, in particolare per quanto riguarda Ivan Perisic e Marcelo Brozovic. I due giocatori nerazzurri, così come il resto del gruppo, è stato sottoposto a un giro di tamponi, risultato negativo prima del match contro il Cipro. Di seguito il comunicato della Federazione pubblicato con una nota su Twitter.

Svi igrači i članovi stožera hrvatske A reprezentacije imaju negativne nalaze s današnjeg testiranja na SARS-CoV-2 uoči utakmice protiv Cipra 👍🏼 — HNS (@HNS_CFF) March 25, 2021