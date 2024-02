Klaassen, tocca a te! Senza Frattesi più spazio: fiducia Inzaghi

L’Inter dovrà fare i conti con l’infortunio per Frattesi che accorcia le rotazioni a centrocampo. Senza l’ex Sassuolo ci sarà più spazio Klaassen: l’olandese ha la fiducia di Inzaghi

OCCASIONE – Klaassen ha raccolto la miseria di 70′ minuti stagionali in Serie A. Ma, nelle prossime settimane, il dato potrebbe aumentare: l’infortunio di Frattesi ha scombinato i piani di Inzaghi, che vede le sue rotazioni a centrocampo accorciarsi ed è pressoché certo che, in caso di necessità, si affiderà all’olandese ex Ajax. Klaassen è già entrato nei minuti finali di Inter-Juventus: una testimonianza della fiducia che Inzaghi ripone nel centrocampista, buttato nella mischia in un momento delicato di una delle sfide più sentite ed importanti di questa stagione.

MINUTI – A Roma Klaassen potrebbe trovare minuti, specie se la partita dovesse mettersi sui binari giusti per la squadra di Inzaghi. Far ruotare gli uomini, specie a centrocampo, è fondamentale per Inzaghi che per il rush finale di stagione avrà bisogno di tutta la rosa al 100%. L’olandese dovrà farsi trovare pronto e provare a non far rimpiangere Frattesi, che è sempre entrato con lo spirito ed il piglio giusto quando è stato chiamato in causa. Klaassen ha il talento, e l’esperienza, per poterlo fare: all’Ajax è stato uno dei pilastri, ha saputo giocare in un sistema ben collaudato incidendo anche in zona gol. La speranza è che possa replicare, almeno in parte, quando mostrato in Olanda.