Esposito: «All’Inter aiutato e svantaggiato da una cosa! Lautaro Martinez…»

Sebastiano Esposito, attaccante dell’Inter in prestito alla Sampdoria, si è raccontato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Le sue parole sul suo con Conte in nerazzurro, su Lautaro Martinez e non solo

INCOSCIENZA – Questo il racconto di Esposito: «Conte? L’allenatore migliore al mondo assieme a Guardiola. Quando il difensore portava palla gli attaccanti sapevano già come muoversi. Guardando solo la palla sai che l’attaccante ed il centrocampista fa quel movimento. Lui sapeva già. Inter? Mi ha aiutato, ma anche svantaggiato, l’incoscienza del momento. L’incoscienza di allenarmi con Lautaro Martinez, Lukaku, Sanchez e compagnia. I troppi campioni che erano lì e che ci sono tutt’oggi. Mi ha aiutato ad andare in campo senza paura, ma svantaggiato a non sfruttare il 1000% da quello che avrei potuto imparare da questi campioni. Ho imparato, ma potevo imparare di più. Lautaro Martinez? Ad oggi è l’attaccante più forte al mondo. Ha un primo controllo ed una forza nelle gambe invidiabili. Nella top 3 del mondo lo metto ad occhi chiusi. Lukaku? Ci sentiamo ogni tanto su Instagram, era ossessionato dopo l’allenamento dal calciare sempre. A fine allenamento metteva lo sparapalloni a centrocampo e provava a stoppare la palla. Era difficile per Lautaro e Sanchez, figuratevi per lui…»