Juventus-Inter, ultima chiamata per lo scudetto? Inzaghi dovrà incidere

Juventus-Inter, in programma questa sera, sarà una sfida fondamentale per il prosieguo della stagione. Da questo match, infatti, potrebbero passare le speranze scudetto delle due formazioni. Inzaghi dovrà provare ad incidere

ULTIMA CHIAMATA? – Juventus-Inter assomiglia molto ad un’ultima chiamata, l’ultima chance per entrambe le squadre per continuare ad inseguire lo scudetto. Fra le due formazioni, al netto del fatto che i nerazzurri devono ancora recuperare il match contro il Bologna, c’è solo un punto di differenza in classifica ma l’umore è ben diverso. La Juventus, in campionato, dopo un inizio difficile ha inanellato una serie di 16 risultati utili in campionato. L’Inter, invece, arriva da un periodo nero con appena due vittorie nelle ultime 9 partite. Un periodo nero che ha alimentato sfiducia nell’ambiente nerazzurro.

SFIDUCIA – È proprio la sfiducia derivante dal periodo non positivo a rendere decisiva la partita per l’Inter questa sera. Una sconfitta, di per sé, non dovrebbe condannare i nerazzurri, almeno dal punto di vista matematico: l’Inter, in attesa della sfida del Milan contro il Bologna, rimarrebbe a -6 a parità di partite. Uno svantaggio importante, ma non incolmabile, visto il numero di partite ancora da disputare ed il calendario “più semplice” rispetto alle rivali. La percezione della stagione nerazzurra però, con una sconfitta, cambierebbe definitivamente: con squadra ed ambiente che potrebbero mollare nel finale di stagione. Ecco che la figura di Inzaghi diventa determinante.

INCIDERE – Alcuni addetti ai lavori hanno imputato ad Inzaghi il calo dell’Inter degli ultimi due mesi. Per quanto l’allenatore nerazzurro non sia esente da colpe, è semplicistico addossare le colpe di un periodo difficile ad una sola persona. È chiaro però che dall’Inter campione d’Italia ci si aspetta di più di quanto visto nelle ultime settimane, specie dopo lo scintillante girone d’andata dei ragazzi guidati da Inzaghi. Il tecnico, ex Lazio, nella sfida di questa sera dovrà dare prova della sua bravura e, soprattutto, della sua voglia di vincere. Un pareggio a Torino, per quanto sia un buon risultato in valore assoluto, non deve essere l’obiettivo. L’Inter dovrà scendere in campo con la voglia di vincere: i tre punti sarebbero fondamentali non solo in classifica, ma anche per il morale della squadra e dell’ambiente. Una vittoria, oltre che mettere pressione al Milan, rilancerebbe prepotentemente le speranze scudetto, assopitesi nel corso di un girone di ritorno sottotono.