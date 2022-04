Juventus-Inter: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi in Serie A

Juventus-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 20:45. Partita valida per la 31ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la dodicesima del girone di ritorno. Il Derby d’Italia dopo la sosta arriva all’inizio del ciclo finale di questa stagione. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Juventus-Inter

INDISPONIBILI – Un solo assente in casa nerazzurra ma non si tratta di una novità. Niente trasferta di Torino per il difensore Aleksandar Kolarov, che non sarebbe rientrato nella distinta (idem il terzo portiere Alex Cordaz, ndr).

Non è stata diramata la lista dei convocati dell’Inter

MODULO – Le possibili sorprese tattiche dei padroni di casa a quanto pare non toccano l’Inter di Simone Inzaghi, sempre più convinto di giocare con il 3-5-2 tradizionale.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic tra i pali. In mezzo riecco Stefan de Vrij, che dovrebbe farcela dopo aver recuperato, così Milan Skriniar agirà sul centro-destra al posto di Danilo D’Ambrosio e Alessandro Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Largo a destra ballottaggio in corso tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries, che alla fine dovrebbe riuscire a spuntarla, con Ivan Perisic largo a sinistra. Davanti alla difesa torna Marcelo Brozovic con Nicolò Barella mezzala destra e Hakan Calhanoglu mezzala sinistra.

ATTACCO – Nessun dubbio in avanti, dato che Edin Dzeko e Lautaro Martinez faranno coppia fissa per l’ennesima volta dal fischio d’inizio prima delle possibili staffette.

Juventus-Inter, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

La probabile formazione della Juventus di Allegri

AVVERSARI – Ancora qualche dubbio di formazione anche per i padroni di casa. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri vuole sorprendere schierando un undici a dir poco offensivo per la Juventus (vedi aggiornamento). In attesa delle formazioni ufficiali di Juventus-Inter, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).