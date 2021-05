Juventus-Inter, presto spiegato il mancato pasillo per 9 anni

Ha fatto discutere negli ultimi giorni la scelta o meno della Juventus di dedicare la passerella d’onore (il cosiddetto ‘pasillo’) all’Inter campione d’Italia. I bianconeri non lo hanno fatto, giustificandosi e lamentandosi che nessuno lo ha fatto per loro negli scorsi 9 anni. Stasera la dimostrazione del perché.

VITTORIE SENZA VALORE – Senza girarci troppo intorno, la scelta di dedicare la passerella d’onore all’Inter campione d’Italia ha fatto discutere. Specialmente tesserati e tifosi della Juventus, che si sono lamentati del fatto che nessuno – per nove lunghi anni – abbia mai fatto loro lo stesso tributo. Un tributo che, peraltro, già i nerazzurri riservarono nel lontano 2007 al Milan allora fresco vincitore del Mondiale per Club. Ma se ai neo campioni d’Italia è stato riservato questo trattamento e agli ex campioni d’Italia no, un motivo ci sarà. E Juventus-Inter di questa sera lo ha nettamente dimostrato. Come al solito un grande atteggiamento antisportivo in campo (andate a riguardarvi alcuni degli interventi ai danni dei nerazzurri…), ma anche fuori, come dimostrato dalla panchina dei padroni di casa, capeggiata da Leonardo Bonucci (e non è la prima volta).

NESSUN PASILLO – Quindi, al posto di lamentarsi in casa Juventus che nessuno ha mai riservato loro questo onore negli scorsi nove anni (vedi articolo), sarebbe quantomeno lecito analizzare i motivi e domandarsi il perché. Noi lo abbiamo già capito da un pezzo e questa sera ci è stata ulteriormente rinfrescata la memoria.