VIDEO – Cuadrado su Perisic, come fa a essere rigore? Immagini chiare

Ha fatto molto discutere il rigore concesso all’86’ di Juventus-Inter, per un presunto fallo di Cuadrado su Perisic. In realtà, a riguardare le immagini, sembra tutto il contrario: ecco il video.

LA STORIA SI RIPETE – Non c’è niente da fare: quando si gioca Juventus-Inter le polemiche arrivano lo stesso. Anche se i nerazzurri sono Campioni d’Italia e hanno stravinto lo scudetto. Tutto questo grazie all’arbitro Gianpaolo Calvarese, che come ciliegina sulla torta di una direzione di gara pessima all’86’, subito dopo il 2-2, ha omaggiato il solito teatrale Juan Guillermo Cuadrado di un rigore per presunto fallo di Ivan Perisic. Molto presunto, visto che le immagini mostrano come sia il colombiano ad allargare la gamba per andare addosso al croato. Un altro episodio che finisce nella galleria degli orrori, tutti a favore di una sola squadra, nella storia ultracentenaria del derby d’Italia. Peraltro non l’unica decisione inconcepibile di Calvarese (vedi moviola), che ha indirizzato il 3-2 finale. Un rigore che farà discutere ma soprattutto alle “povere” squadre in lotta Champions League con la Juventus, che se non avesse vinto sarebbe stata quasi spacciata. Questo perché, giusto ricordarlo, la sconfitta per l’Inter non sposta di una virgola: Campione d’Italia era e Campione d’Italia rimarrà, così tanto per rimarcare certe cose. Di seguito il video dell’episodio riguardante Cuadrado e Perisic, tratto dall’account YouTube “Mi Dissocio”: immagini eloquenti.