VIDEO – Spezia-Torino 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Torino, anticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



BRILLANTEMENTE SALVI! – Spezia-Torino 4-1 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. Lo Spezia conclude la sua prima stagione nel massimo campionato con una grande salvezza, ottenuta con un turno d’anticipo. Contro il Torino ancora sotto shock per lo 0-7 subito dal Milan la partita è subito indirizzata: c’è una sola squadra in campo. Riccardo Saponara si inserisce nelle larghe maglie della difesa granata, salta Salvatore Sirigu ma prende il palo. Al 19′, poco dopo, lo stesso Saponara colpisce con un destro sul primo palo sul quale Sirigu non fa una gran figura. In chiusura di primo tempo Mergim Vojvoda, protagonista in positivo di recente per il Torino, entra in ritardo su Tommaso Pobega: rigore, netto. Dal dischetto al 4-1 fa 2-0 M’Bala Nzola, mercoledì escluso dai convocati per motivi disciplinari e che non segnava addirittura dall’11 gennaio, venti giornate. Rigore per lo Spezia ma a inizio ripresa pure per il Torino, al 54′ Salva Ferrer calcia la gamba di Gleison Bremer: accorcia Andrea Belotti. Ma al 74′ rimette tutto in discesa Nzola, di testa su punizione da sinistra. Dieci minuti dopo il subentrato Martin Erlic incorna il 4-1 su traversone da destra, è l’apoteosi per lo Spezia. Liguri salvi, il Torino invece deve ancora sudare e rischia uno spareggio col Benevento all’ultima. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.